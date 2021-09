‘A Fazenda 13’: Saiba tudo o que aconteceu após a expulsão de Nego do Borel

Edição da Record foi criticada, peões ficaram surpresos, equipe do cantor se manifestou, Dayane Mello virou alvo de voto, Victor Pecoraro e Erasmo deram declarações polêmicas

A expulsão do cantor Nego do Borel de “A Fazenda 13” pegou os peões de surpresa e o assunto continua repercutindo na casa. O anúncio oficial foi feito na noite de sábado, 25, pouco antes do programa ao vivo e, na atração, Adriane Galisteu explicou que a equipe jurídica da Record passou o dia todo analisando as imagens e um depoimento dado por Dayane Mello foi crucial para a decisão final. Na conversa em que a modelo teve com a direção do reality, ela disse que se lembrava de tudo o que tinha acontecido e que não teve relação sexual com o cantor, entretanto, ao ser questionada sobre detalhes específicos do que aconteceu na madrugada, ela confessou que não lembrava de algumas coisas. Dayane estava bêbada e, quando deitou com Nego do Borel, MC Gui, Solange Gomes e outros peões tentaram avisar o cantor que era melhor eles não ficarem na mesma cama. Nego disse que só estava deitado e continuou com a modelo.

A esperada edição do programa mostrou várias imagens da festa, na qual Dayane demonstrava interesse em ficar com o funkeiro. Nas redes sociais, os telespectadores criticaram a emissora, pois acharam que a Record quis passar a imagem que se Dayane era culpada. “A edição colocando a Dayane como errada, chocando um total de zero pessoas, que edição podre”, comentou um seguidor. “Meu Deus, edição podre! Estão fazendo parecer que a Dayane armou tudo. Não passaram ela caindo, não passaram ela tendo ajuda até para trocar de roupa. Estão passando como se o Nego fosse a vítima e não a Dayane, que ódio”, comentou outro. “Colocaram toda a culpa na Dayane Mello. Pela edição até parece que foi ela quem cometeu um crime”, acrescentou mais um. Por outro lado, o discurso que Adriane Galisteu fez no final da atração foi elogiado pelo público. “Depois de tudo o que aconteceu, depois de tudo isso, vale o recado. Quando uma mulher diz não, é não! Quando uma mulher alcoolizada diz sim, também é não”, declarou a apresentadora.

O momento em que os peões descobriram a expulsão também virou assunto nas redes sociais. Erika, fazendeira da semana, leu o comunicado que apareceu na televisão da sala e os ânimos se alteraram. “Eu falei que tinha alguma coisa aconteceu”, comentou Tati Quebra Barraco. “Mas qual regra ele quebrou?”, questionou Valentina. “Amor… vocês são cegos? A menina estava bêbada. Eu não quis falar nada de madrugada para não me chamarem de fofoqueira”, afirmou Solange. Dayane não se manifestou. MC Gui comentou que a modelo foi chamada e conversou sobre o assunto com a psicóloga do programa e, em seguida, Nego do Borel também foi chamado. A ex-participante da versão italiana do “Big Brother” foi questionada por outros peões se isso de fato aconteceu, mas ela explicou que não podia comentar sobre o assunto.

A equipe do cantor se manifestou nas redes sociais após ele ser expulso e disse que o artista foi mal interpretado: “É muito triste conviver num mundo em que tudo que você faz seja julgado e interpretado com base no que acreditam que você seja e não quem você é de verdade. Lamentamos que assim como aqui fora o cantor tenha sido julgado desta forma dentro do reality, no qual em alguns poucos momentos conseguiu se divertir sem todos esses olhares e apontamentos que o cercam. E se comprime em junto com a sua equipe jurídica, provar mais uma vez toda a sua inocência. Nós também agradecemos o apoio que ele vem recebendo de todos os seus fãs”. No post, também foi informado que ele fará um pronunciamento em breve.

Após a saída de Nego, Dayane virou alvo de alguns peões. Victor Pecoraro, por exemplo, já declarou que vai votar na peoa, pois quer colocar ela na roça para testar sua popularidade. O peão também fez declarações dando a entender que a modelo era culpada pela expulsão do cantor e foi criticado pelo público. A equipe de Victor se desculpou: “Lamentamos alguns comentários infelizes e precipitados do nosso peão, que não estava presente no quarto durante todo o ocorrido e o correto a se fazer era ter ficado calado”. Erasmo é outro peão que fez declarações semelhantes sobre Dayane e sua equipe se manifestou dizendo que ele teve atitudes “lamentavelmente equivocadas” e que os fatos serão esclarecidos quando o peão sair do programa. “Por hora, nos cabe pedir desculpas a todos pelos erros cometidos pelo participante e, mais uma vez, expressar nosso repúdio a toda e qualquer forma de violência. Pedimos desculpas também a Dayane e sua equipe”.

Em uma conversa com Valentina neste domingo, Dayane demonstrou que está preocupada com Nego do Borel, que entrou na casa para tentar limpar sua imagem, pois está sendo investigado pela Justiça após ser acusado de violência doméstica. A modelo também se aproximou de Tiago e comentou com o sertanejo que aceitou participar do reality pensando nos benefícios que isso pode trazer para sua carreira futuramente. Dayane disse ainda que estava fazendo isso pela filha e que sua intenção é ficar mais próxima de sua família, pois passou anos morando no exterior.

