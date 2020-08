Anitta se arrisca no rap em parceria com Papatinho; ouça ‘Tá com o Papato’

Funkeira retomou parceria com produtor musical que participou da faixa ‘Onda Diferente’

Reprodução/Instagram/Papatinho Papatinho lançou nesta sexta-feira (28) parceria com Anitta, BIN e Dfideliz



O produtor musical Papatinho lançou nesta sexta-feira (28) a faixa “Tá com o Papato”, canção que reuniu Anitta e os rappers BIN e Dfideliz. O áudio e clipe já estão disponíveis nas plataformas digitais e mostra que a funkeira se arriscou em outro gênero: o rap. De férias em Ibiza, Anitta já botou Neymar para cantar e dançar a parceria nesta semana. Esta não é a primeira vez que Papatinho e a Poderosa trabalham juntos. O produtor é um dos responsáveis por “Onda Diferente”, música que integra o álbum visual “Kisses” e foi pivô da briga entre Anitta e Ludmilla.

Após o lançamento de “Onda Diferente”, os fãs questionaram porque somente Anitta e Snopp Dogg – que também está na canção – foram creditados como os compositores. Em vídeo expondo áudios trocados com Anitta, Ludmilla explica que o acordo assinado entre elas com a gavadora previa que ela também fosse creditada pela música, o que depois acabou acontecendo. Apesar de aparentemente resolvido, o incômodo entre elas continuou e originou a canção “Cobra Venenosa“, em que Lud até usa uma sósia da ex-colega para “fazer as pazes” no videoclipe.

Ouça ‘Tá com o Papato’: