Lilia Cabral é vacinada contra a Covid-19 e celebra: ‘Viva o SUS’

Atriz, de 63 anos, postou fotos após ser vacinada e agradeceu aos profissionais da linha de frente

Reprodução/Instagram/lilia_cabral/12.04.2021 Lilia Cabral foi vacinada contra a Covid-19 no Rio de Janeiro



A atriz Lilia Cabral foi vacinada contra a Covid-19 nesta segunda-feira, 12, no Rio de Janeiro, e postou fotos do momento nas redes sociais. A veterana atriz da Globo celebrou e aproveitou o para agradecer aos profissionais que estão trabalhando para salvar vidas nesta pandemia. “Hoje fui vacinada. Viva o SUS! Viva a Ciência! Viva todos que estão na linha de frente cuidando da população, que estão se dedicando incansavelmente para vencer a batalha contra a Covid. Meu agradecimento a esses profissionais e minhas orações, meu carinho, respeito e amor a todas as famílias”, escreveu Lilia no Instagram. A artista poderá ser vista novamente nas telinhas a partir desta segunda com a estreia da reprise de “Império”. O curioso é que ela também esteve no elenco de outras duas novelas que foram reprisadas no horário nobre da Globo durante a pandemia. A primeira delas foi “Fina Estampa”, na qual vivia a protagonista Griselda, que ficou popular como Pereirão; já a segunda foi “A Força do Querer”, na qual deu vida a Silvana, uma rica empresária que era viciada em jogos de azar.