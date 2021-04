Luísa Sonza desabafa sobre ataques a sua aparência: ‘Estou ficando com medo de usar filtro’

Cantora apareceu nas redes sociais com uma peruca e uma maquiagem diferente e essa mudança foi associada a cirurgias plásticas que ela garante que não fez

Reprodução/Instagram/luisasonza Luísa Sonza rebateu seguidores que estão dizendo que ela fez plásticas



A cantora Luísa Sonza decidiu desabafar nas redes sociais após ser alvos de críticas por aparecer com uma aparência diferente. Usando uma peruca loira e uma maquiagem mais carregada, a artista disse que estava sufocada ao ver as pessoas inventando mentiras sobre ela. Nas redes sociais, a mudança no visual de Luísa foi atribuída a procedimentos estéticos que ela garante nunca ter feito. “Decidi ficar quieta para muita coisa e sempre fiquei muito quieta e esse ano eu decidi não ficar mais quieta para tudo porque vi muita mentira virando ‘verdade’ talvez por não me posicionar”, começou dizendo.

Em meio a tantos comentários maldosos, a cantora disse que estava se sentido afetada porque estava sendo acusada de fazer algo que não fez. “Cada coisa que eu leio, se vocês soubessem o nível de ataque que eu recebo. Eu tenho um clipe que está entre os que mais tem ‘dislike’ do mundo, mas isso é o de menos, eu já aprendi a viver com isso. Mas esse negócio de plástica, eu já tentei falar para as pessoas [que não fiz]. Se eu tivesse feito as coisas que as pessoas falam que eu fiz e elas fossem contra, eu entenderia, mas o ruim é eu não ter feito essas coisas, eu só ter mudado porque eu mudei, principalmente por causa da maquiagem”, afirmou. Luísa disse ainda que muitas pessoas estão pegando fotos antigas, de quando tinha 16 anos, e comparando com atuais, aos 22 anos.

O único procedimento estético que Luísa falou que fez foi o preenchimento labial e brincou dizendo que quando decidir fazer alguma cirurgia plástica ela vai mostrar porque vai fazer uma parceria para não precisar pagar. Mesmo dizendo que não liga para o que as pessoas pensam, a artista explicou que sente receio de aparecer diferente nas redes sociais: “Estou ficando com medo de usar filtro que mude minha cara”. Muitas pessoas também estão dizendo que a está doente e com problemas de autoestima. “Se vocês acham que eu estou ficando feia, não colocam uma doença no meio, isso é uma parada séria. Só falar que me acha feia”, comentou. “Eu só não fiz cirurgia plástica ainda porque eu me acho muito perfeita, eu me acho tão linda. Para quem está encontrando doença falando que tenho problema de autoestima, é o contrário, eu tenho tanta autoestima que sou insuportável”, finalizou.