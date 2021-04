Tatá Werneck faz oração pedindo pela recuperação de Paulo Gustavo, internado com Covid-19

Atriz diz que teve esperança na cura após boletim médico indicar que estado do ator é crítico

A apresentadora Tatá Werneck fez uma oração nesta segunda-feira, 12, pedindo a recuperação do amigo Paulo Gustavo, que está internado com Covid-19 desde o dia 13 de março no Rio de Janeiro. “Hoje é dia de vitória! Hoje é dia de cura! Para o Paulo Gustavo. Para todos que precisam. Senhor, meu amor pelo senhor é tremendo! É inabalável! Paulo com os filhos no colo, em sua casa, com sua mãe, Déa Lúcia Vieira Amaral, sua irmã, Ju Amaral, seu marido, Thales Bretas, sua amiga fiel, Susana Garcia, e todos nós vibrando sua vitória e seu milagre! Esse é meu final de copa do mundo! Está chegando esse dia! Obrigada, meu Deus”, escreveu a artista no Instagram.

De acordo com o boletim médico divulgado no último domingo, 11, o ator apresentou “sinais de gravidade” e já precisou passar por “procedimentos invasivos” devido às complicações pulmonares. Paulo Gustavo continua precisando de ventilação mecânica e da ECMO, que atua como um pulmão artificial. Nesse período, o artista também precisou de uma transfusão de sangue e seu marido, Thales, lançou uma campanha nas redes sociais para incentivar a doação para manter os bancos de sangue abastecidos nesse período de pandemia. Segundo os médicos, a situação do intérprete de Dona Hermínia é crítica, mas “todos os profissionais têm se emprenhado incessantemente pela sua recuperação”.