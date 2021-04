Mãe de Viih Tube, do ‘BBB 21’, sofre com críticas sobre a filha: ‘Coração em pedaços’

Viviane Tube fez uma carta aberta falando como é difícil lidar com os ataques do público

Reprodução/Instagram/viviane.tube Viviane, mãe de Viih Tube, disse que vai defender a filha, mas também apontar erros



Desde que passou a falar mal de Juliette e a ter atitudes que, para o público, são por conveniência, Viih Tube começou a ser muito criticada e frequentemente é rotulada como “falsa” nas redes sociais. Aqui de fora, a mãe da sister, Viviane Tube, fez um desabafo dizendo que está sofrendo muito com tudo que está acontecendo. Em uma carta aberta para a filha, ela relatou um pouco da sua dor como mãe: “Os últimos dias não têm sido fáceis para quem está aqui fora e ama você! As pessoas têm sido implacáveis em comentários que, como mãe, me dói a alma. O sofrimento que mais me persegue diariamente é imaginar a sua dor e o conflito de realidades ao sair daí. Filha, desculpa te dizer isso, mas eu estou com o coração em pedaços. Eu vou sempre estar do seu lado e vou ganhar forças para te apoiar. Juntinhas, como sempre, vamos analisar tudo que aconteceu e tirar uma lição disso tudo”.

Para Viviane, o “BBB 21” está discutindo temas importantes como homofobia e machismo e racismo e ela deixou claro que vai defender Viih das “críticas mais pesadas”, mas também vai apontar para a filhar seus erros para ajudá-la a evoluir. “Você já deu alguns tropeços na vida, mas com eles eu vi que você aprender e seguir em frente. Ninguém nasce pronto e você, mesmo que tenha milhões de seguidores e anos de carreira, ainda é uma jovem procurando entender o seu lugar no mundo e o seu próprio caminho. Daqui de fora temos acesso a todas as câmeras e pontos de vista, o que torna mais fácil distinguir o certo do errado. Aqui fora também estamos vendo o que dói e o que gera dor.” Por fim, a mãe da youtuber falou que ficar em uma casa com tantas pessoas diferentes será um grande aprendizado para a filha. “Uma experiência que será lembrada por toda sua vida e que com certeza trará novos aprendizados para todos nós”, finalizou.

