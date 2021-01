Lisa Barcelos pede desculpas à Duda Reis e comenta polêmica: ‘Acordo achando que estou em um pesadelo’

Em pronunciamento, influenciadora explicou episódio com o cantor Nego do Borel e disse que “todas as atitudes contra a pessoa” estão sendo tomadas.

A influenciadora Lisa Barcelos usou suas redes sociais para se pronunciar sobre a polêmica envolvendo o cantor Nego do Borel e a atriz Duda Reis. Em stories publicados em seu perfil no Instagram às 18h desta sexta-feira, 15, Lisa explicou o caso e pediu desculpas à Duda. “Queria, primeiramente, pedir desculpa à Duda, galera, por tudo que ela está passando, que nenhuma mulher merece passar por isso. Eu não tinha noção do que ela passava. É muito triste toda essa situação” disse Lisa, que completou: “Eu estou vendo o que ela está sofrendo, mas graças a Deus que se livrou”. Lisa também disse estar com dificuldades para olhar o celular e responder mensagens recebidas. “Eu acordo achando que estou em um pesadelo”, explicou a influenciadora.

Além disso, Lisa também pediu desculpa para sua própria família por conta da exposição gerada pela repercussão do caso e agradecer as pessoas que à apoiaram no episódio. “Pedir perdão à minha família por toda exposição que eu fiz eles passarem. Vergonha. E pedir obrigada pelo apoio para as poucas pessoas que me apoiaram”, disse a influenciadora. Por fim, Lisa também disse que “todas as atitudes contra a pessoa já estão sendo tomadas”, se referindo ao cantor Nego do Borel e afirmou que nunca teve contato com Duda Reis antes do episódio. “Eu nunca tinha tido nenhum contato com ela (Duda) antes. Muita gente me taxou como se eu fosse amiga dela, mas eu nunca tinha falado com ela antes na minha vida”, afirmou.