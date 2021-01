Pai de Lisa Barcelos diz que filha está depressiva após críticas por envolvimento com Nego do Borel

‘Está recolhida no quarto, trancada, não quer falar com ninguém’, afirmou André Bosco

O polêmico término de Nego do Borel e Duda Reis, que acusa o ex-namorado de agressões físicas e verbais, ganhou um novo capítulo após o pai da influenciadora digital Lisa Barcelos, André Bosco, sair em deseja da filha em uma live realizada no Instagram. A jovem virou assunto porque teria vivido um affair com cantor enquanto ele ainda era comprometido com Duda e, após ser divulgado um áudio em que ela detalha momentos íntimos que teve com o artista, foi “cancelada” nas redes sociais e passou a perder seguidores. “Entrei em contato com a milha filha e ela não pode me responder, imagina o estado depressivo que se encontra uma menina que fez 18 agora no dia 10 de dezembro. Está saindo agora da fase de adolescente, imagina como está a cabeça dela”, afirmou André, que disse ainda que não estava querendo “ser um defensor dos possíveis delitos” da filha, mas afirmou que as pessoas estão fazendo um pré-julgamento dela.

Segundo o pai de Lisa, ela está isolada não quer contato com ninguém. “Minha filha está enfrentando um problema que ela não consegue falar comigo, que sou o pai. Minha ex-esposa disse que ela está recolhida no quarto, trancada, não quer falar com ninguém, não quer atender telefone, só quer ficar fechada no quarto escuro. Isso é sintoma de que? De depressão. Ou acham que ela está saltitante em casa porque cometeu um erro?”, questionou. Lisa chegou a fazer um vídeo em que aparece chorando por estar perdendo seus fã-clubes e André, visivelmente irritado, rebateu quem disse que sua filha tinha “lágrimas de crocodilo”. “A lágrima dela é de sentimento, porque ela é dura. Para ela chegar a derramar uma lágrima é porque ela estava com o sentimento extremamente ferido.”

O pai de Lisa também deu a entender que tem influenciador digital querendo se promover criticando sua filha. De forma irônica, André falou: “Ela tem só 5 milhões de seguidores só. Só 5 milhões no Instagram e ainda com gente desativando ela. No YouTube, tem dois milhões. E ‘blogueirinho’ com 100 mil pessoas acha que conhece Lisa Barcelos. Você não conhece nem a Lisa Barcelos, quem dirá a Lisandra Carvalho Azevedo da Silva, que é a minha filha, ela eu conheço”. Mais uma vez ele disse que não estava saindo “em defesa do erro dela”, mas enfatizou que todos têm desejos: “Se ela foi assediada pelo rapaz, se sentiu tentada a ter relações íntimas com ele, se ela teve esse desejo, qual ser humano que não tem esse desejo?”, concluiu. Lisa postou nas redes sociais que vai se pronunciar sobre o caso nesta sexta-feira, 15, às 18h.