Nego do Borel nega acusações de Duda Reis e afirma: ‘Se é para me defender, vou até o fim’

Duda Reis relatou casos de agressões físicas e verbais que sofreu durante o relacionamento com o cantor; casal se separou em dezembro de 2020

Reprodução/Instagram Nego do Borel e Duda Reis estavam juntos há três anos



Nego do Borel usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 14, para rebater as acusações de agressão que recebeu da sua ex-noiva, Duda Reis. A ex-namorada fez uma série de vídeos na quarta-feira, 13, relatando casos de agressões físicas e verbais que sofreu durante o relacionamento com o cantor. Nesta quinta-feira, Duda abriu um Boletim de Ocorrência contra o artista que, segundo ela, chegou a ameaçar matar a sua família. Nego do Borel afirmou que demorou para se pronunciar porque “tirou um tempo” para entender tudo que estava acontecendo e para se “reconectar”. O casal já está separado desde dezembro de 2020, mas o término ganhou repercussão em todo o país após ser divulgado um áudio em que Lisa Barcelos conta detalhes dos momentos íntimos que viveu com o artista na época em que ele era comprometido. Com a repercussão, Duda decidiu expor Nego do Borel nas redes sociais.

“Eu tive um relacionamento que acabou com contribuições minhas e dela. A gente tinha como combinado não expor nada. Eu vou manter minha palavra e não vou expor as contribuições dela para o fim do nosso relacionamento”, alegou Nego do Borel, que assumiu que traiu Duda, com que ele estava noivo desde junho de 2020. “Sim, eu traí e assumo”, afirmou. “Eu nunca agredi ela, eu nunca pratiquei qualquer tipo de violência contra ela”, afirmou o artista sobre as declarações da ex. “Eu era muito manipulada, tinha muito medo, ele me ameaçava, ele dizia que eu brigava com cachorro grande. Ele dizia que ia mandar matar minha família. Eu sentia medo, não sabia o que fazer, eu me sentia um rato em um beco sem saída, era a pior sensação do mundo”, relatou Duda. Nego do Borel revidou. “Se é para me defender, para mostrar quem eu sou, eu vou até o final”, disse.

Em seguida, o cantor mostrou uma série de prints de conversas com Duda para provar o término “amigável” e a relação de amizade desenvolvida pelos dois. Em uma conversa do dia 18 de dezembro, Duda conta que voltará para a casa antes do planejado. “Ela tá dizendo que saiu daqui de casa com medo e que não tinha a intenção de voltar. Como vocês viram, ela não demostrou nenhum medo em voltar para casa”, defendeu. Em outro print do mesmo dia, Nego mostra o momento em que decidiu terminar com a ela. “Acho melhor a gente dar um ponto final nisso, de coração”, sugeriu. “Também acho”, concordou Duda. De acordo com os horários do captura de tela, o término aconteceu depois de Duda afirmar que voltaria para a casa. O vídeo segue com uma série de prints. Segundo o cantor, o ex-casal conversou ainda na semana passada. Quase metade do pronunciamento é destinado a uma conversa do dia 23 de dezembro em que Duda pede para que o cantor ore pelo relacionamento deles. Os dois trocam elogios, conversam sobre o futuro do casal e decidem que é hora de divulgar para o público que estão separados. Duda já afirmou que levou um tempo para perceber que a relação com o ex era abusiva. “Você sai destruída de uma relação abusiva, fato. Às vezes só vai enxergar tempos e tempos depois“, disse.

Print compartilhado por Nego do Borel Foto: Reprodução

Confira na íntegra o pronunciamento do cantor: