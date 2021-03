Lore Improta divulga vídeo da reação de Léo Santana descobrindo que será pai; assista

Cantor foi pego de surpresa e chorou muito ao descobrir que seu primeiro filho está a caminho

Reprodução/YouTube/17.03.2021 Léo Santana chorou ao descobrir que terá um filho com Lore Improta



Após Lore Improta e Léo Santana divulgarem nas redes sociais que estão esperando o primeiro filho do casal, a influenciadora digital postou um vídeo em seu canal do YouTube contando detalhes de como o cantor de axé descobriu que será pai. Lore descobriu dia 20 de janeiro que estava grávida junto com a mãe e decidiu contar para uma amiga que a ajudou a preparar uma surpresa para o marido. As amigas foram ao shopping e voltaram com balões e várias coisinhas de bebês, como sapato, roupa e até uma cadeirinha para o carro. A influenciadora deixou tudo isso no futuro quarto do bebê com uma placa que dizia: “Posso morar aqui, papai?”. Ao entrar no cômodo, Léo viu a surpresa, chorou muito e se declarou a esposa.

O casal contou que o filho não foi planejado e que a ideia era primeiro casar e curtir o casamento. A cerimônia estava marca para abril, mas por conta da pandemia, eles decidiram adiar para 2022. Após descobrir a gravidez, Lore quis antecipar o casamento com Léo e eles se acabaram se casando com uma cerimônia simples no civil. O casal explicou que esperou para dar a notícia aos fãs porque estava com medo de como seriam as primeiras semanas de gestação por conta da pandemia. No vídeo, a influenciadora também contou que vem passando mal nesse início de gravidez e que o maridão está sentindo as mesmas coisas que ela: enjoo, preguiça, sono, muita fome e ansiedade.