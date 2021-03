Musa do carnaval carioca, Tuane Rocha é encontrada morta e polícia investiga o caso

Polícia Civil do Rio de Janeiro já realizou uma perícia na casa da passista, local onde ela foi encontrada

Reprodução/Instagram/tuanerocha_/17.03.2021 Tuane Rocha morreu aos 38 anos e causa da morte ainda está sendo investigada



Passista da escola de samba São Clemente, Tuane Rocha foi encontrada morta em casa na noite de terça-feira, 16. Aos 38 anos, ela era conhecida no carnaval carioca e sua morte foi lamentada nas redes sociais. A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou à Jovem Pan que “as investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias da morte” e “a perícia foi realizada no local e diligências seguem para esclarecer o caso”. Nas redes sociais, a São Clemente prestou uma homenagem a integrante da escola: “Uma estrela clementiana no céu. Nossa musa seguirá encantando a todos com o legado que deixa por aqui. Descanse em paz, Tuane”.

Renato Almeida Gomes, presidente administrativo da escola de samba, também se pronunciou: “A Tuane foi uma das pessoas mais marcantes quando falamos das musas e destaques da São Clemente. Foram vários carnavais representando muito bem a nossa escola, com um papel fundamental no desenvolvimento de muitas meninas da nossa comunidade. Vai fazer uma falta imensa, mas será sempre lembrada por cada integrante da São Clemente. Ficam as melhores lembranças de uma pessoa muito especial”.

Além da São Clemente, outras escolas de samba do Rio de Janeiro também prestaram homenagens e nomes conhecidos do carnaval fizeram postagens nas redes sociais lamentando a morte da passista. Neguinho da Beija-Flor foi um deles: “Meu Deus, inacreditável que nossa querida Tuane Rocha se foi! Excelente profissional, estivemos juntos em vários shows. Ficam a saudade e a lembrança dessa pessoa alegre e sorridente! Descanse em paz!”, escreveu o puxador de samba no Instagram. Segundo divulgado pelo G1, Tuane era hipertensa e familiares acreditam que isso pode ter ocasionado um mal súbito. A musa deixa uma filha que atualmente mora na Austrália.

