Lori Loughlin, de ‘Três é Demais’, tem casa invadida e ladrões levam R$ 5,5 milhões em joias

Assaltantes quebraram a janela do quarto para entrar no local; ela não estava na residência no momento

Reprodução/Hallmark Channel Lori Loughlin fez sucesso ao participar da série 'Três é Demais'



A casa da atriz Lori Loughlin, conhecida por participar da série “Três é Demais” (“Full House”, em inglês), foi invadida por assaltantes que fugiram do local com US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,5 milhões, em joias. A casa foi arrombada no último dia 3 de janeiro e, segundo o TMZ, a invasão e o roubo foram descobertos pela governanta da residência. O assalto virou assunto na imprensa internacional após o falecimento do ator Bob Saget, que foi encontrado morto em um hotel no último dia 9 de janeiro. Lori contracenou com o artista no sucesso “Três é Demais”.

Fontes policiais informaram ao TMZ que os ladrões conseguiram entrar na casa quebrando a janela de um dos quartos da residência, que fica em Los Angeles, Estados Unidos. Pelas imagens de vigilância foi possível ver que os assaltantes estavam vestidos de preto e usando máscaras. Eles deixaram o local com a caixa de joias de Lori, que continha itens valiosíssimos. Ainda não está claro se os assaltantes invadiram o imóvel aleatoriamente ou se sabiam que a residência era da atriz. Lori e seu marido, o estilista Mossimo Giannulli, não estavam em casa no momento do assalto e a artista disse que está aliviada por ninguém ter se machucado. A polícia continua investigando o caso e, após o assalto, a segurança da casa foi reforçada.