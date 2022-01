Família de Marília Mendonça, Maraisa, Lula: Por que Naiara Azevendo está sendo ‘cancelada’ antes do ‘BBB 22’

Cantora virou assunto nas redes sociais após João Gustavo criticá-la por querer lançar durante o confinamento uma música que gravou com sua irmã, a Rainha da Sofrência

Reprodução/Instagram/ Naiara Azevedo está movimentando as redes sociais antes mesmo do 'BBB 22' estrear



O “BBB 22” nem estreou e a participação da cantora Naiara Azevedo já está gerando polêmica. A confusão começou após o irmão de Marília Mendonça, o cantor João Gustavo, usar as redes sociais para comentar sobre a participação da artista no reality da Globo, isso após ser divulgado que uma das estratégias da artista era lançar durante o confinamento uma música que gravou com a Rainha da Sofrência. “Parabéns, Naiara, isso eu já sabia, você nunca enganou ninguém. Todo mundo já sabia que você entraria no ‘BBB’ para se promover, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer de tudo para que você não fique dentro dessa casa. Eu não vou aceitar não, gente, ninguém vai ganhar em cima dela [Marília] não”, postou o cantor no Twitter. O assunto repercutiu nas redes sociais e a mãe de Marília, Ruth Moreira, soltou um comunicado em nome da família.

“Estamos aqui com a missão de cumprir a vontade da Marília, todas as músicas autorizadas por ela em vida serão lançadas, como ela queria. O que nos magoa é usar a mídia de maneira estratégica para forçar a liberação, sem ao menos nos comunicar. Todos os artistas têm tido o respeito de nos procurar. Nunca fomos contactados pela Naiara ou por ninguém da equipe dela”, informou em nota. A família também deixou claro que as músicas que serão lançadas após a morte de Marília são as que eles sabem que ela estava de acordo: “Nós iremos respeitar sempre a vontade dela, outras músicas ainda serão lançadas porque era o desejo dela. Infelizmente, temos lidado com este tipo de coisa diariamente. Não peçam para quem vive a dor se conformar com tudo, porque o que temos é muito maior, lidamos com a perda da filha, da irmã e da mãe, não se trata única e exclusivamente da artista Marília Mendonça”.

Maraisa não segue Naiara

Os fãs rapidamente notaram que Maraisa, que era uma das melhores amigas de Marília, não está seguindo Naiara no Instagram. Enquanto alguns acreditam que rolou um unfollow após João Gustavo se manifestar, outros afirmam que a irmã de Maiara nunca seguiu a dona do hit 50 Reais. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Maraisa não comentou sobre o assunto.

Questões políticas

Antes mesmo de ser confirmada no “BBB 22”, Naiara já vinha dividindo opiniões nas redes sociais devido ao seu posicionamento político. Em janeiro do ano passado, a cantora participou junto com outros sertanejos de um encontro com o presidente Jair Bolsonaro e com o Secretário da Cultura Mário Frias. Após a foto desse encontro circular nas redes sociais, ela foi muito criticada por fãs que não apoiam o atual governo. Na época, a equipe de Naiara declarou que o encontro foi para buscar direitos para a classe artística, que foi muito afetada na pandemia.

A cantora também está sendo alvo de críticas neste domingo, 16, por causa de um vídeo antigo que voltou a circular nas redes sociais. Nele, ela chama os políticos do PT de “corja” e faz piada da deficiência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A canção que Naiara canta no vídeo foi feita no período em que o político estava sendo investigado pela Lava Jato. Um trecho da música diz: “Bateram na minha casa, 6h da manhã, Marisa [Letícia, ex-primeira dama] abriu a porta só de sutiã. Era o japonês da Polícia Federal, olhou para minha cara e falou: ‘Você se deu mal’. Revistaram a minha sala, a dispensa e o quartinho, procuraram tanto que acharam meu mindinho”.