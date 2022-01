Vai torcer? Patricia Abravanel se pronuncia ao descobrir que Tiago Abravanel está no ‘BBB 22’

Ator escondeu da apresentadora sua participação no reality; há alguns meses ele criticou sua tia por fazer um discurso de teor homofóbico ao vivo em seu programa no SBT

Reprodução/Globo/SBT Patricia Abravanel ficou chocada ao saber que Tiago Abravanel está no 'BBB 22'



O ator Tiago Abravanel guardou em segredo sua participação no “BBB 22”. Após muitas especulações, o neto de Silvio Santos foi confirmado no reality show da Globo na última sexta-feira, 14. Antes de ser confinado, ele confessou a produção do programa que não contou ao dono do SBT que entraria no programa: “O vovô não sabe”. Quem também não estava sabendo da participação de Tiago era sua tia, Patricia Abravanel, e, depois de ser anunciado no reality, ela se manifestou nas redes sociais. “Não acredito!! Que corajoso!!! Nunca assisti a um ‘BBB’, agora vou ter que assistir!!! Não sei nem que dia passa! Que coragem!!! Imagina o frio na barriga dele!!! Meu Deus!! Que ele possa nos surpreender e nos conquistar ainda mais com seu carisma, personalidade alegre e sensível!!! Vou estar na torcida e tentar acompanhar!! Abrava Takes BBB!!! Certeza que o Brasil vai se apaixonar ainda mais por você!! Vai em frente”, postou a apresentadora no Instagram.

Vale lembrar que em junho do ano passado, Tiago, que é homossexual, postou um vídeo rebatendo comentários preconceituosos que Patricia fez no “Vem Pra Cá”, programa matinal do SBT. Na ocasião, ela disse que a comunidade LGBTQIA+ precisava ter mais compreensão com os outros e que não era fácil para ela explicar para os filhos que duas pessoas do mesmo sexo podem viver um relacionamento. Em resposta, o ator disse: “Em primeiro lugar, orientação sexual não é uma questão de opinião, é uma questão de respeito. Você não precisa ser como eu, mas você precisa respeitar quem eu sou. E ponto final. Opinar, você opina se uma roupa é bonita ou não para você, se você gosta de café ou chá, se quer doce ou salgado. Quando se opina em relação a isso, é um ato homofóbico”. Tiago também disse que estava disposto a esclarecer qualquer dúvida que a tia tivesse, mas que não ia “passar a mão na cabeça” dela depois de tudo o que ela falou ao vivo em um canal aberto. Patricia se desculpou e o SBT lançou uma campanha contra a LGBTfobia.