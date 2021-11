Autora de ‘Um Lugar ao Sol’ defende cena de masturbação: ‘Mulheres também sentem desejo’

Momento em que Rebeca, interpretada por Andrea Beltrão, é flagrada pelo marido se masturbando na cama virou assunto nas redes sociais

Reprodução/Globo/25.11.2021 Andrea Beltrão vive Rebeca na novela 'Um Lugar ao Sol'



Uma cena da novela “Um Lugar ao Sol” em que Receba, personagem da atriz Andrea Beltrão, aparece se masturbando virou assunto nas redes sociais. A cena foi ao ar no capítulo da última quarta-feira, 24. Na trama, que ocupa o horário nobre da Globo, a ex-modelo não quis ter relação sexual com o marido e, pouco depois, foi flagrada por Tulio (Daniel Dantas) se masturbando na cama e isso gerou uma discussão entre o casal. Em meio à repercussão da cena, Lícia Manzo, autora da novela das 21h, falou que sua intenção “foi tirar do armário algo normal e saudável”. “Escrevi a cena porque mulheres também sentem prazer e desejo. Porque a sexualidade é parte da vida das mulheres, e não só dos homens”, afirmou ao Gshow.

A personagem de Andrea vive na novela um relacionamento tóxico com Tulio. O empresário, além de não demonstrar afeto e de não dar atenção, trai a esposa. “Em um casamento tóxico, abusivo, a saída mais que honrosa de uma mulher pode ser buscar a conexão perdida com ela mesma, redescobrindo o prazer em si mesma. Solidão a dois é algo terrível. E o caminho para a libertação de Rebeca, assim como para outras mulheres, está, literalmente, em suas próprias mãos – e em seu próprio corpo”, declarou a autora, que também ressaltou que antes de Rebeca se negar a ter relação sexual com o marido ela tenta dialogar com ele e desabafar sobre os conflitos familiares que enfrentou no dia, mas ele não dá atenção.

#UmLugarAoSol A Rebeca se satisfazendo sozinha, Lícia Manzo saiba que vc é TUDO pic.twitter.com/n1FTyxdVgx — Luan (@luanziie) November 25, 2021

Eu e minha mãe na sala assistindo a siririca da Rebeca:#UmLugarAoSol pic.twitter.com/tOPWDk8T1b — ʙᴏᴇʀ (@davizinhe) November 25, 2021

A rebeca se masturbando // o marido dela pegando ela no flagra#UmLugarAoSol pic.twitter.com/cZSmI50wjR — wallasse macedo (@wallassemacedo) November 25, 2021

Rebeca foi tocar uma pensando no Gabriel Leone. HAHAHAHAHAHAHAH QUE MARAVILHOSA. #Umlugaraosol pic.twitter.com/AI7HV2Op2p — Sérgio Santos (@ZAMENZA) November 25, 2021