Luana Piovani testa positivo para Covid-19 após ida a Paris: ‘Trancada no quarto’

Atriz chegou a reclamar do uso da máscara durante férias na França e contou aos seguidores que sintomas apareceram logo após viagem

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani vive em Portugal com os três filhos fruto do relacionamento com Pedro Scooby



Luana Piovani revelou que testou positivo para a Covid-19 e está em quarentena, na sua casa em Portugal, com os filhos Dom, e os gêmeos Bem e Liz. A apresentadora fez uma live no YouTube para falar sobre a doença no domingo (20). “Testei, sim. Estou covidiana. Por isso estou trancada no quarto. As crianças não podem passar da porta para cá. Estou me alimentando igual um cachorrinho, na jaulinha, a Maiara coloca a comida aqui na porta”, explicou aos seguidores.

Na semana passada, Luana esteve em Paris a passeio e chegou a reclamar do uso da máscara em Stories. “Em Portugal, a gente não precisa usar a máscara na rua como é aqui em Paris, mas quero que vocês saibam que sou uma cidadã extremamente correta. Jamais faria alguma coisa que não está certo”, justificou Luana após críticas por reclamar do acessório na ocasião. Na live de ontem, Luana disse que começou a sentir os sintomas do coronavírus ao retornar para casa. “Na quinta-feira, me senti esquisita, vim de Paris. Todo mundo que teve contato comigo, está de quarentena comigo”, afirmou.

O resultado positivo para o coronavírus saiu na sexta-feira (18), e Piovani disse que está bem e desenvolvendo vários projetos enquanto está “de molho”. “Já peguei a caneta e um papel e escrevi quatro músicas e histórias para o meu stand up, costurei, estou malhando, que é ótimo para meus joelhos.”