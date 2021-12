Luana Piovani desabafa sobre Scooby: ‘Frustrante saber que teve filhos com uma pessoa que não te respeita’

Atriz fez um vídeo expondo tudo o que aconteceu no período em que as crianças ficaram com o pai

Reprodução/Instagram/luapio/03.12.2021 Luana Piovani reclamou da forma como Pedro Scooby cuidou dos filhos quando ela estava ausente



A atriz Luana Piovani fez um desabafo nas redes sociais após os filhos, Dom, de 9 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 6 anos, passarem duas semanas com o pai, o surfista Pedro Scooby. Em um vídeo publicado no Instagram na última quinta-feira, 3, a artista começou relatando que a filha chegou em casa cantarolando um funk que diz: “Senta aqui no pai”. “Eu quase infartei. Primeiro que na minha casa não tem funk que fala palavrão, tem até uns melodys que eu gosto e eu permito porque adoro a batida do funk, porém desde que ela tenha sido composta com respeito, sem termos chulos.” Além disso, Luana disse que Bem comentou que o pai não levou ele e a irmã nas aulas de karatê, pois só se preocupa com os treinos de skate do irmão mais velho. “Eu estou pagando porque as crianças pediram para fazer e, das três aulas que o Pedro tinha que levar, eles só foram em uma. O que mais dói não é nem o relapso do Pedro, mas uma criança de seis anos já ter essa consciência e já se expressar dessa maneira”, falou.

As crianças também teriam chegado atrasadas na escola todos os dias em que estiveram com o pai, só Dom chegava no horário por entrar mais tarde. Segundo a atriz, Bem reclamou, pois a professora fazia ele pedir desculpa pelo atraso diariamente quando entrava na sala. “Sou sozinha, não sou casada, tenho um namorado que vez ou outra me ajuda nas minhas demandas, foi ele que me levou ontem mesmo para fazer minhas compras de supermercado, foi ele que levou o Dom no primeiro campeonato de skate da vida dele porque o pai estava trabalhando, mas ele é meu namorado, eu que tenho três filhos”, disse Luana. Scooby também teria deixado de levar Liz na aula do coral e Dom na fisioterapia. “As frustrações foram tão grandes que deu uma angústia dentro do peito e passei o dia remoendo isso”, afirmou.

Mesmo irritada com o ex-marido, Luana falou que quer evitar um conflito. Conversar, dialogar, eu já tentei milhões de vezes. Não sei se desisto, não sei se falo com os professores que eles só vão fazer essas atividades nos 15 dias que passam comigo”, comentou a apresentadora. “Estou enlouquecida, mas ainda sim tento evitar o quebra pau para eles não viverem o que eu vivi quando era pequena, que é esse terror entre pai e mãe. A gente já teve esse momento de terror, que foi quando nós nos separamos. Apesar disso tudo, eu ainda agradeço a Deus que ele mora do lado da minha casa, que ele gosta dessas crianças e que ele é uma pessoa honesta. O meu quadro poderia estar muito pior, mas é muito frustrante você saber que você teve filhos com uma pessoa que não te respeita, não tem empatia por você, que não leva em consideração as coisas”, concluiu.