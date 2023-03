Luana Piovani participa de audiência após processo de Scooby: ‘Foi surpreendente’

Em um desabafo, atriz disse que está cansada e desgastada, mas que vê uma luz no fim do túnel

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani disse que voltou aliviada para casa após participar de audiência



A atriz Luana Piovani participou esta semana de uma audiência em Portugal após ser processada pelo surfista Pedro Scooby. O ex-BBB entrou na justiça contra a ex-mulher acusando-a de expor os filhos que possuem juntos, Dom, Bem e Liz, nas redes sociais. “É tanta coisa que não estou dando conta, mesmo. Ontem tive uma audiência e foi muito doido porque tenho a memória da primeira e única audiência real que eu tinha vivido na minha vida quando eu tinha acho que uns 9, 10 anos. Daí eu vivi algumas audiências na minha vida profissional. Ontem estava do outro lado. Eu já fui uma criança numa audiência, desta vez eu era os pais”, falou a artista nesta quarta-feira, 22, nos stories do Instagram. Luana não deu detalhes do que ocorreu na audiência, mas demonstrou que está aliviada.

“As coisas acabaram na audiência saindo de um jeito que foi surpreendente para todos, mas eu com a minha fé inabalável tenho certeza que tudo aconteceu do jeito que Deus sabia que teria que acontecer para o melhor de todos os envolvidos, então vim [embora] com a minha alma respirando aliviada para casa. É tanta coisa e sou tão grata a vida por essa quantidade de som e fúria, que a gente não consegue nem se reestabelecer de um troço e já tem um outro”, comentou a atriz, que está em uma boa fase profissional. Além de estar ensaiando para um espetáculo solo no qual vai cantar, ela irá gravar um programa no Brasil em breve e já recebeu um convite para um novo trabalho que preferiu manter em sigilo. “Só vim desabafar, dizer que estou cansada, desgastada, mas graças a minha fé e a Deus, só tenho visto luz no fim do túnel”, concluiu a atriz.

Os atritos entre Luana e Scooby começaram no final do ano passado, quando a artista criticou o surfista por ele dar celulares para as crianças e não monitorar os aparelhos. Depois disso, eles passaram a trocar farpas nas redes sociais e o ex-BBB, incomodado com a exposição, moveu um processo contra a artista, que mora em Portugal. O caso ganhou ainda mais repercussão após Luana afirmar que Scooby tinha anexado fotos dela nua no processo com o intuito de desqualificá-la como mulher e mãe. O atleta negou e afirmou que na ação há apenas prints das redes sociais da ex-mulher. Em primeira decisão, Luana foi proibida pela justiça portuguesa de citar o nome de Scooby na internet. Na ocasião, a mãe de Dom, Bem e Liz afirmou que se sentia “amordaçada”.