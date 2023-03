Proibida de falar de Scooby, Luana Piovani provoca: ‘Foto da mãe pelada em processo não pode’

Atriz alfinetou o surfista ao compartilhar uma publicação explicando o que é violência processual

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani foi proibida de falar de Scooby na internet após surfista abrir processo



A atriz Luana Piovani deu uma alfinetada no pai dos seus filhos, o surfista Pedro Scooby, nesta quarta-feira, 1. Nos stories do Instagram, a artista compartilhou uma publicação feita por sua advogada, na qual ela explica o que é violência processual. O post diz o seguinte: “A violência processual é percebida no âmbito do Poder Judiciário, onde a parte abusiva usa a máquina judiciária para manipular, constranger e até mesmo obter vantagem indevida”. Luana então escreveu: “Foto da mãe pelada em processo não pode, não é produção?!”. No fim do ano passado, o ex-casal começou a se desentender por não concordar com questões envolvendo a criação dos filhos, Dom, Bem e Liz, e a atriz passou a expor tudo nas redes sociais. Luana começou a receber apoio de muitas mulheres, Scooby se incomodou por ter a vida pessoal exposta e entrou com um processo contra a ex-mulher.

“Ele está querendo me calar e eu entendo, porque queima muito o filme dele todas essas vezes que venho aqui contar todas as faltas que ele comete”, declarou Luana ao revelar nas redes sociais que estava sendo processada pelo ex-BBB. Na ocasião, ela também afirmou que havia fotos dela nua no meio da ação: “Ele me desmerece, ele me desqualifica como mulher e como mãe”. Scooby negou que tenha colocado imagens em que a atriz aparece nua no processo: “O que tem anexado é, em uma parte do processo, um print do perfil dela, com todas as fotos dela. Foto de vida, com as crianças, várias fotos”. A ação foi movida em Portugal e, em primeira decisão, Luana foi proibida de falar do ex-marido publicamente em território português. “Ele me amordaçou, botou um pano aqui na minha boca e eu não posso falar dele na internet”, declarou a atriz em uma entrevista concedida ao jornal O Globo no início de fevereiro.