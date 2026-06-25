Lucas Borbas anuncia novo casamento cinco meses após morte de Isabel Veloso

Influenciador oficializou a união com a fonoaudióloga Diulia Loregian por meio de um vídeo nas redes sociais; Isabel morreu em decorrência de complicações de um linfoma no início do ano

O influenciador Lucas Borbas anunciou, nesta quinta-feira (25), que se casou com a fonoaudióloga Diulia Loregian. A novidade ocorre cinco meses após a morte de sua ex-esposa, a influenciadora Isabel Veloso, em decorrência de complicações de um câncer terminal.

A confirmação da nova união foi feita por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, no qual Loregian aparece com uma aliança na mão esquerda.

O influenciador havia assumido o namoro com Diulia três meses após a morte de Isabel. Na ocasião, o anúncio gerou discussões na internet sobre o tempo de luto. Lucas declarou que o processo de despedida começou antes do falecimento da ex-esposa e que não existe um prazo para vivenciar a perda.

Relembre a morte de Isabel Veloso

Isabel Veloso morreu no dia 10 de janeiro, no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba. De acordo com a instituição médica, a morte foi causada por complicações de um transplante de medula óssea realizado em outubro, após a paciente apresentar piora clínica e riscos inerentes ao procedimento.

Diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021, aos 15 anos, Isabel compartilhava sua rotina de tratamento com mais de 3 milhões de seguidores. Em 2024, após o câncer ser classificado como terminal e sem possibilidades de cura pelas terapias tradicionais, ela iniciou acompanhamento paliativo. No mesmo ano, casou-se com Lucas Borbas e engravidou.

O filho do casal, Arthur, nasceu no dia 28 de dezembro de 2024, em um parto antecipado devido ao avanço da doença para os pulmões da influenciadora. No início de 2025, Isabel chegou a anunciar que estava em remissão e passou por um novo transplante de medula com doação do pai. No entanto, menos de 20 dias após o procedimento, ela foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com quadro de insuficiência respiratória e Doença do Enxerto Contra o Hospedeiro (DECH), permanecendo em estado grave até o falecimento.