Grávida, Anne Hathaway aparece em evento com top cropped; veja foto

Atriz espera o terceiro filho com Adam Shulman e comentou sobre a experiência da maternidade após os 40 anos

A peça usada por Hathaway foi produzida sob medida pelo Atelier Prabal Gurung, com gola halter, corte assimétrico e cauda em seda azul-claro

Anne Hathaway participou, no domingo (9), da estreia mundial de ‘The End of Oak Street’, em Los Angeles. Grávida do terceiro filho, a atriz de 43 anos compareceu ao evento com um top cropped e uma calça jeans de cintura baixa, deixando a barriga à mostra.

A peça usada por Hathaway foi produzida sob medida pelo Atelier Prabal Gurung, com gola halter, corte assimétrico e cauda em seda azul-claro. A atriz completou o visual com jeans e sapatos de salto da Aquazzura.

Hathaway anunciou em junho que espera o terceiro filho com o marido, Adam Shulman. O casal já tem dois filhos, Jonathan, de 10 anos, e Jack, de 7. Durante a estreia, a atriz falou sobre as diferenças entre a gestação atual e as anteriores. Hathaway afirmou que tinha pouco mais de 30 anos quando teve os dois primeiros filhos e que sua perspectiva mudou depois de completar 40.

“Sabe, eu estava na casa dos 30 com meus outros dois filhos, e agora sou tão diferente… algo aconteceu quando fiz 40”, disse. “Simplesmente percebi que isso não é um ensaio. É tudo real. Não estou guardando nada para o meu futuro. Está tudo acontecendo agora.”

Veja a imagem:

Anne Hathaway comparece à estreia mundial de “The End of Oak Street”, da Warner Bros., nos estúdios da Warner Bros.

(Foto de KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Segundo Hathaway, a mudança também alterou a maneira como procura viver a atual gravidez. “Acho que sou melhor em estar presente no momento, vivendo com gratidão, sem dar nada por garantido”, afirmou.

Novo filme

‘The End of Oak Street’ reúne Hathaway e Ewan McGregor como protagonistas. Na produção de ficção científica e mistério, os dois interpretam um casal que se depara com dinossauros na região onde vive.

As filmagens ocorreram em Atlanta. Hathaway afirmou que o período de produção aproximou os integrantes do elenco e classificou a experiência nos bastidores como positiva.

“Todo mundo era muito envolvido na vida uns dos outros e muito aberto, e foi uma alegria genuína”, afirmou. Ao comentar a rotina das gravações, a atriz definiu a experiência como “um acampamento de dinossauros”.