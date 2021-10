Lucas Lima pede para Sandy mandar nudes e cantora surpreende; veja foto

Músico compartilhou uma troca de mensagens que teve com a esposa no Telegram quando o WhatsApp parou de funcionar: ‘Sequelas do apagão’

Reprodução/Instagram/sandyoficial/06.10.2021 Sandy surpreendeu Lucas Lima após ele pedir para ela enviar nudes



O músico Lucas Lima divulgou na última terça-feira, 5, uma troca de mensagens que teve com a esposa, a cantora Sandy, na última segunda-feira, 4, quando o WhatsApp e outras redes sociais ficaram fora do ar. Na troca de mensagens, ele brincou pedindo fotos íntimas da artista e ela respondeu de uma forma inusitada. “WhatsApp fora do ar… qualquer coisa, fala aqui, tá? Te amo”, escreveu a cantora para Lucas no Telegram. “Caiu de novo! Manda nudes”, respondeu o músico. Sandy decidiu brincar com o marido e enviou uma foto com três batons em tons de nude e escreveu “Nudes”. O integrante da Família Lima rebateu: “Deselegante”. Ao expor o diálogo nos stories do Instagram, Lucas comentou: “Sequelas do apagão de ontem…”. Sandy compartilhou a publicação feita pelo marido. Em setembro deste ano, Lucas e Sandy completaram 13 anos de casamento. Os artistas se conheceram em 1998 e começaram a namorar no ano seguinte. Após algumas idas e vindas, os pais de Theo, de 7 anos, decidiram firmar a relação e subiram no altar em 2008.