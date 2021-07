Lucas Lima, Sandy e Junior se vacinam juntos em Campinas: ‘Emoção indescritível’

Músicos comemoraram nas redes sociais a oportunidade de se vacinarem; Campinas abriu a imunização para pessoas acima dos 33 anos nesta sexta-feira

Reprodução/ Instagram @sandyoficial Trio foi vacinado nesta sexta-feira, 16



Na tarde desta sexta-feira, 16, os cantores Sandy Leah, Junior Lima e Lucas Lima se vacinaram contra a Covid-19 em Campinas, interior de São Paulo. O trio postou uma série de stories em suas páginas oficiais do Instagram comemorando o feito. “Chegou a nossa vez!! Vacinados, siiimmm!! Uhuuuuuuu!! Emoção indescritível”, escreveu a cantora na legenda da foto dos três com seus cartões de vacina. A cidade de Campinas começou a vacinação de pessoas com 33 anos ou mais às 14h desta sexta-feira, 16. Sandy está com 38 anos, Junior com 37 anos e Lucas, marido de Sandy, tem 38 anos. Monica Benini, mulher de Junior, está grávida do segundo filho do casal e já recebeu a primeira dose.

Como se vacinar em Campinas?

Para se vacinar em Campinas é necessário realizar um agendamento no site da Prefeitura. A pessoa escolhe o grupo vacinal ao qual pertence, preenche os seus dados e seleciona local e horário da vacinação. O resultado do agendamento sai na hora. Neste sábado, 17, a cidade fará um ‘Dia D’ de vacinação com 60 Centros de Saúde operando para melhorar o atendimento. De acordo com dados da Prefeitura, 575.359 pessoas já receberam a 1ª dose da vacina, enquanto 180.808 completaram a imunização. Cerca de 5.508 pessoas conseguiram tomar a dose única, da Janssen.