Tati Machado lamenta morte do pai e recebe apoio de Fátima Bernardes

Reprodução/Instagram/tati/20.07.2021 Tati Machado já apresentou o 'Encontro' com Fátima Bernardes



A repórter e apresentadora Tati Machado, que faz participações nos programas “Encontro”, “Se Joga” e “É de Casa”, fez um post na última segunda-feira, 19, lamentando a morte do seu pai. Ao compartilhar algumas fotos com ele, Tati escreveu: “A gente sempre foi igual… os anos foram passando e nossa semelhança foi ficando cada vez mais evidente. E não só pelos olhos parecidos ou pela mão idêntica, mas pelo jeito. Jeito de falar alto, de gesticular e de, principalmente, contar histórias. Sempre fomos bons contadores de histórias. Até aquela mais sem graça ficava maravilhosa com o nosso toque. Quantas histórias contamos juntos, né?! E, mais ainda, quantas vivemos juntos”.

Tati continuou o relato dizendo que está em uma fase de pensar que poderia ter vivido muitos outros momentos com o pai. “Estou tentando entender que o que vivemos foi muito. Foi intenso, foi inesquecível. Você foi o melhor, o mais presente e o mais sábio pai que eu poderia ter tido. Seus ensinamentos estão enraizados em mim para sempre. Desde o ‘fique sempre alerta’ até o ‘beba água, filhinha’. Desde o ‘tranquilidade e felicidade’ até o jeito ‘ninja’ de ser”, disse a repórter. Sem divulgar o motivo da morte, Tati apenas disse que tudo aconteceu de forma rápida.

“Meu pai 220 volts, meu pai atleta, cheio de marra, artista, o meu papai. Você vive em mim e eu farei fazer valer tudo que você me ensinou nessa vida. Te amo”, finalizou. A apresentadora recebeu o apoio de diversos famosos. “Tati, querida, meus sentimentos e minha certeza de que será esse amor tão lindo que vai te ajudar a superar a perda”, escreveu a apresenta Fátima Bernardes. “Força, Tati”, comentou a apresentadora Fernanda Gentil. “Linda memória, amiga”, disse o apresentador André Curvello. “Meus sentimentos”, postou a influenciadora digital Pequena Lô.