Marcela Mc Gowan rebate provocação de Hadson Nery em post envolvendo Pyong Lee

Ex-jogador postou vídeo em que a médica o critica no ‘BBB 20’ e defende o youtuber, que traiu Sammy Lee no reality show ‘Ilha Record’

O ex-jogador de futebol Hadson Nery e a médica Marcela Mc Gowan trocaram farpas nas redes sociais nesta terça-feira, 20. O ex-participante do “BBB 20” postou um vídeo da época do reality em que Marcela, que também participou da atração da Globo, critica os homens heterossexuais que estavam no confinamento, exceto o youtuber Pyong Lee. “Quem que inventou o macho hétero? Cancela, Jesus, não deu certo, não está vendo?”, falou a médica ao ver alguns participantes posando para uma foto que virou meme na edição. “Eu sou macho hétero?”, questionou o youtuber. “Não. Você é hétero, mas não é macho. Não ser macho é um elogio porque a visão do macho na nossa sociedade está muito prejudicada”, respondeu Marcela.

O compartilhar o vídeo, Hadson escreveu: “Povo burro, né meu povo? Por causa de uma foto (risos). Obrigado por me fazer macho hétero Jesus (risos). Falei, estou leve”. Marcela rebateu o ex-BBB: “Realmente não é o estereótipo de macho, o que não impede de ser machista e ter atitudes repulsivas também em rede nacional, inaceitáveis como qualquer outra violência contra mulheres, seja ela verbal, física, sexual. O erro dos outros também não apaga os nossos e terceirizá-los é estagnar neles”. Hadson foi eliminado do “BBB 20” com grande rejeição do público, assim como a maioria dos homens da edição, pois receberam o rótulo de “tóxicos”. Pyong não estava nesse grupo, mas o vídeo veio à tona porque, ao participar do reality show “Ilha Record”, que estreia no próximo domingo, 25, o youtuber teria traído Sammy Lee, que anunciou o fim do seu casamento com o youtuber na madrugada desta terça-feira.