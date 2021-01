Yá Burihan anuncia término com Lipe Ribeiro após pedido de casamento em ‘A Fazenda’

Influencer disse que não foi traída e que foi ela quem errou com o ex-Fazenda

Reprodução/Instagram/lipemribeiro Yá Burihan disse que não foi traída por Lipe Ribeiro



A influenciadora digital Yá Burihan anunciou que não está mais noiva do ex-participante de “A Fazenda 12” Lipe Ribeiro. No Twitter, ela disse que foi a culpada pelo fim do relacionamento. “Não, ele não me traiu, eu quem errei com ele e, sim, no momento não estamos mais juntos. Por favor, respeitem o momento que estamos passando”, escreveu na rede social. O quarto colocado do reality show da Record também fez uma postagem no Twitter explicando por que estava longe das redes sociais. “Sumi um pouquinho para minha saúde mental. Semana que vem apareço, converso com vocês e explico tudo! Amo vocês e obrigado pelo carinho”. No Instagram, ele também postou um stories dizendo o seguinte: “Vivemos em um mundo onde tudo tem preço, mas quase nada tem valor e as poucas coisas que tem valor poucos sabem valorizar”.

O casal se conheceu ao participar do reality show “De Férias Com o Ex”, na MTV, e Lipe saiu da atração com a fama de “boy lixo”. Ele aceitou participar de “A Fazenda” para mudar sua imagem e chegou à final. Nos últimos dias do reality, os participantes receberam uma visita de alguém de fora do jogo e Yá foi quem apareceu de surpresa para Lipe. Emocionado ao ver a namorada, o ex-peão pediu a influencer em casamento e ela disse “sim”. Cerca de um mês após o noivado, o relacionamento chegou ao fim. A Jovem Pan tentou contato com a assessoria de imprensa de Yá, mas não obteve retorno.

