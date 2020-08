Internado por Covid-19, Luciano Faccioli brinca: ‘Quero logo tirar esse avental’

Apresentador de 54 anos está internado em hospital da capital paulista após testar positivo para novo coronavírus

Reprodução/Instagram/lucianofacciolioficial Apresentador, que atualmente está na Rede Brasil, informou diagnóstico nas redes sociais



O apresentador Luciano Faccioli, de 54 anos, teve de ser internado em uma unidade do Hospital São Camilo, na capital paulista, após testar positivo para o novo coronavírus. Atualmente na Rede Brasil, aonde comanda o programa “Papo em Dia”, Faccioli usou as redes sociais nesta quinta-feira (20) para tranquilizar os seguidores. Publicando uma foto com óculos escuros e máscara de proteção, Faccioli ele escreveu: “Testei positivo. Estou sob cuidados médicos. Em breve, retorno ao meu dia a dia normal. Também vou vencer o covid”, escreveu no perfil dele no Instagram.

Luciano Faccioli segue internado para o tratamento da Covid-19 e em isolamento social, conforme as recomendações dos órgãos de saúde. Ainda nesta quinta-feira, ele disse que estava apresentando melhoras. “Mais um dia de excelentes notícias. Resultados de exames clínicos e monitoramento, em números positivos. Quero logo tirar esse avental, fazer a barba, e voltar ao meu jeito facciolesco de comunicar, tanto na rádio, como na TV. Saaaaaiiiii covid”, escreveu.

*Com Estadão Conteúdo