BTS divulga primeiro single totalmente em inglês; confira ‘Dynamite’

Banda classificou novo trabalho como um ‘desafio’, já que somente um dos integrantes é fluente no idioma

Reprodução/Facebook Principal banda de k-pop lançou novo single nesta sexta-feira (21)



A banda k-pop BTS lançou nesta sexta-feira (21) “Dynamite”, seu primeiro single totalmente em inglês. O principal grupo do gênero é conhecido por mesclar versos em coreano com a língua americana, mas dessa vez apostou em algo totalmente focado no mercado estrangeiro. À Variety, eles explicaram o motivo: “Quando estávamos gravando, sentimos que a versão em inglês se encaixava um pouco melhor na melodia”, disse o integrante V. Os artistas ainda contaram que a canção foi um desafio para o grupo, já que o único membro fluente em inglês é RM.

“Dynamite” já chegou com MV, como são conhecidos os videoclipes das bandas de k-pop. Em suas primeiras horas de lançamento, a produção já contava com mais de 45 milhões de visualizações no YouTube. Ainda à Variety, o BTS contou que a previsão para o lançamento do novo álbum é o final deste ano. Para o Korea Herald, publicação sul-coreana, a banda falou sobre os impactos da pandemia de coronavírus nos planos de 2020. “Muitas coisas que planejamos também não aconteceram. Durante este período, reafirmamos novamente nosso amor pela música. Mas o mais importante, percebemos a importância das pessoas que ouvem nossa música”, afirmou V.

Confira o MV de ‘Dynamite’: