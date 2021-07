Malvino Salvador fala sobre filho de seis meses internado com bronquiolite

Ator alertou pais a respeito da doença, pois é no inverno que ela aparece com mais frequência nos bebês, e disse que Rayan está melhorando

Reprodução/Instagram/eumalvinosalvador Rayan, filho de Malvino Salvado e Kyra Gracie, foi internado na última segunda-feira devido a uma bronquiolite



O ator Malvino Salvador publicou uma foto com o filho Rayan, de apenas seis meses, que está internado desde a última segunda-feira, 5, com bronquiolite, uma infecção viral que costuma atingir bebês. O ator afirmou que ele e a esposa, a empresária e atleta Kyra Gracie, sempre tomaram muito cuidado com a saúde dos filhos, mas algumas coisas fogem do controle. “Quem é pai e mãe entende a angústia de ver um filho adoecer. Nós, aqui em casa, sempre estamos atentos com a saúde dos nossos filhos. Cuidamos da alimentação deles, buscamos criar uma rotina prazerosa, trabalhamos o emocional, incentivamos o esporte e permanecemos em contato com excelentes profissionais que nos orientam no sentido de buscar um caminho saudável e feliz para eles. Mesmo assim, inevitavelmente há momentos que fogem ao nosso controle, como foi no caso do nosso campeão Rayan.” Malvino fez um alerta para a seriedade da doença que acomete seu filho e pediu atenção a todos os pais, dizendo que é no inverno que a bronquiolite aparece com mais frequência. O ator afirmou que Rayan está melhorando gradativamente desde ontem e que estará em casa em breve. Ele finalizou a publicação agradecendo por todas as mensagens e pelo apoio que recebeu durante o período em que acompanhou o filho no hospital.