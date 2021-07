Luciano Szafir não tem previsão de alta mesmo tendo ‘evolução satisfatória’

Ator, que foi internado por reinfecção de Covid-19, já voltou a se alimentar por via natural

Reprodução/Instagram/szafiroficial/16.07.2021 Internado, Luciano Szafir voltou a comer por via natural



O ator e apresentador Luciano Szafir, internado por uma reinfecção de Covid-19 desde o dia 22 de junho, apresentou uma melhora clínica. Conforme o boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa do artista nesta sexta-feira, 16, que ele teve uma “evolução satisfatória e já retomou a alimentação por via natural”. Em nota, foi explicado que “ele se encontra em progressão de fisioterapia motora e respiratória, ainda em ajustes medicamentosos”. Mesmo tendo essa progressiva melhora, o ator ainda não tem previsão de alta e continua internado no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Vale ressaltar que, inicialmente, Luciano, de 52 anos, estava internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca. Nesse tempo de internação, o pai de Sasha Meneghel chegou a ser entubado, mas ela já não faz mais uso de ventilação mecânica. No último domingo, 11, o ator chegou a fazer uma postagem no Instagram: do hospital “Oi, gente! Resolvi fazer esse vídeo para mostrar que eu estou vivo”. A apresentadora Xuxa, ex-mulher de Luciano, também se manifestou e, em um post no Instagram, criticou o ritmo da vacinação no Brasil. “A vacina demorou… 52 anos o Lu tem, já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar um dólar por vacina e dizendo não a Pfizer e outras (mandando comprar vacina na casa da mãe)”, escreveu a artista no Instagram.