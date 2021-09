Lúcio Mauro Filho revela que já foi aluno de Christina Rocha, do ‘Casos de Família’

Ator disse que a apresentadora foi sua professora no maternal em uma extinta escola do Rio

Reprodução/Globo/Instagram/luciomaurofilhooficial/29.09.2021 Lúcio Mauro Filho disse que Christina Rocha já foi sua professora



O ator Lúcio Mauro Filho, de 47 anos, contou que foi aluno da apresentadora Christina Rocha, que faz sucesso no comando do programa “Casos de Família”, do SBT. O artista, que atualmente integra a banda do “Caldeirão” no quadro “Sobe o Som”, comentou em um post do apresentador Fábio Porchat no qual ele aparece com Christina nos bastidores da atração “Que História é Essa, Porchat?”, do GNT. “Minha professora no maternal do Colégio Carlinhos Camaiore”, escreveu Lúcio Mauro. “Pensei que você não se lembrasse disso… você era muito fofo! Beijos”, respondeu Christina. “Orgulho eterno”, acrescentou o ator. Um seguidor ficou na dúvida se essa história era verdade e questionou: “Ela foi real/oficial sua professora?”. Lúcio Mauro respondeu: “Sim! Eu aumento, mas não invento (risos)”. Christina, de 64 anos, cursou o antigo magistério lecionou na década de 1970 na escola do Rio de Janeiro que foi citada pelo ator. A instituição de ensino não existe mais e funcionou até a primeira década de 2000.