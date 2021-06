Ludmilla e Brunna Gonçalves se casam novamente no Caribe: ‘Viva o amor’

Silvana Oliveira, mãe da cantora, também aproveitou a viagem para oficializar a união com o empresário Renato Araújo, que já foi segurança de Ludmilla

Ludmilla e Brunna Gonçalves renovaram os votos em Curaçao, no Caribe



A cantora Ludmilla celebrou mais uma vez sua união com a dançarina Brunna Gonçalves. Desta vez, a cerimônia aconteceu em Curaçao, ilha localizada no Caribe. O casal está viajando com a mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira, e o mais novo marido dela, o empresário Renato Araújo, que já foi segurança da cantora. A festa aconteceu no hotel onde a família está hospedada. Brunna publicou fotos da celebração no Instagram com a legenda “viva o amor”. Ludmilla respondeu que ama Brunna e também postou imagens da festa. Nos stories, ambas publicaram a seguinte mensagem aos fãs: “Dedicamos a todos que, por algum motivo, não podem demonstrar o amor de vocês em público, mas um dia vocês vão lembrar de tudo que já passaram e vão dizer que valeu a pena. Eu já fui uma de vocês, acreditem no amor”.

Após a cerimônia, Brunna afirmou que a única surpresa que teve foi a aliança e disse que não sabia que Ludmilla tinha comprado a joia. Porém, a dançarina descobriu que foi a sogra quem comprou os anéis que simbolizaram a renovação de votos das duas, o que a deixou ainda mais surpresa. Silvana Oliveira, inclusive, aproveitou a viagem para oficializar a união com Renato Araújo. “Enfim casados. Te amo, amor meu. Que você continue sendo essa esposa, mulher, amiga, companheira maravilhosa. Sou apaixonado por você”, publicou Renato. Brunna e Ludmilla se casaram pela primeira vez em dezembro de 2019, quando a cantora organizou uma cerimônia surpresa de última hora no aniversário da dançarina.