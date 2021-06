‘Não suportaram te ver terminar um relacionamento e seguir a vida’, diz Vitão a Luisa Sonza

Cantor compartilhou uma carta aberta que escreveu para a namorada, elogiando o novo trabalho da cantora e criticando o machismo que ela sofre frequentemente

Reprodução/Instagram/LuisaSonza - 01/04/2021 Vitão publicou uma carta de Dia dos Namorados para Luisa Sonza



O cantor Vitão compartilhou, na madrugada deste domingo, 13, uma carta que eles escreveu para a namorada, a cantora Luisa Sonza, em comemoração ao Dia dos Namorados. Luisa está prestes a lançar um novo álbum, mas pouco antes da data prevista anteriormente, precisou se afastar das redes sociais para cuidar da saúde após ser novamente alvo de ataques na internet. Alguns internautas culpam Luisa pela morte do filho de Maria Lina com o humorista Whindersson Nunes, ex-marido de Luisa. O bebê, chamado João Miguel, nasceu prematuro no dia 29 de maio e não resistiu. Na declaração publicada no perfil do Instagram de Vitão, o cantor critica o machismo com o qual Luisa Sonza é tratada na internet.

“Quando lançamos Flores, há exatamente um ano, vimos o mundo desabar sobre nós, só mais uma vez para você, mas para mim [foi] a primeira. Vi de perto o massacre do tribunal da internet sendo feito com uma mulher que já admirava e amava. Os 900 mil comentários de baixo nível e 5,5 milhões de dislikes [no vídeo] foram a prova para todos nós, brasileiros, de que temos muito, mas muito o que aprender e crescer”, diz trecho da carta. “Nunca suportaram ver uma mulher crescer tanto em tão pouco tempo, cantar tão bem, ser tão inteligente, e bem sucedida de todas as formas. Assim como não suportaram te ver terminar um relacionamento e seguir com a vida, se apaixonar novamente, viver como qualquer ser humano que só busca a felicidade”, continua Vitão.

O cantor também relata as represálias que sofre só por ser namorado de Luisa Sonza. Alguns fãs acreditam que Luisa traiu Whindersson com Vitão, o que nunca foi confirmado por nenhum dos três, pelo contrário. Em maio, Whindersson negou que o relacionamento entre ele e Luisa tenha acabado devido a uma traição por parte dela. “Vi meu trabalho decair, parte do meu público se virar contra mim, pessoas de todos os lugares do Brasil me chamando de apelidos pejorativos e replicando mentiras em cima do meu nome. Senti o gosto do que você já vivia há muito tempo”, relata Vitão. Ele também elogia o novo trabalho da namorada e afirma que ela o tira da zona de conforto “como homem nessa sociedade que já virou até clichê descrever como machista”. Ele termina a carta agradecendo a ela pelo relacionamento dos dois e dizendo que é muito feliz por ter cada detalhe dela escrito nas músicas dele.