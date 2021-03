Família de Agnaldo Timóteo desmente piora do cantor, mas diz que não há como prever alta

Médicos estão otimistas com a evolução do quadro de saúde do cantor, porém não há previsão de alta

Divulgação/18.03.2021 Agnaldo Timóteo tem deixado os médicos otimistas, mas ainda não há previsão de alta



A família de Agnaldo Timóteo desmentiu que o cantor, internado com Covid-19, apresentou uma piora no seu quadro clínico. A notícia foi publicada pela coluna Ancelmo.Com, do jornal O Globo. Em nota, a assessoria de imprensa do artista informou que Agnaldo está internado na UTI em estado grave, mas a equipe médica “está otimista com a evolução positiva do seu quadro de saúde” e que “os exames clínicos e laboratoriais estão perfeito”. A questão é que o cantor tem 84 anos e, como a recuperação dos pulmões acaba sendo mais lenta, ainda não há como prever quando ele terá alta. O cantor foi internado no dia 17 de março no Hospital São Bernardo, que fica na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e precisou ir para a UTI porque estava com dificuldades para respirar. Ele não está intubado, mas usa um cateter nasal para dar suporte de oxigênio. Também foi informado que, como está lúcido, o cantor tem recebido vídeos curtos da família, dos amigos e até de fãs para saber que ele não está sozinho nesse momento. Agnaldo já tinha tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19 e os médicos acreditam que ele foi infectado no intervalo entre uma aplicação e outra.