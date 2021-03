Disney anuncia novo plano para estrear produções como ‘Cruella’ e ‘Viúva Negra’ na pandemia

‘Luca’, nova animação da Disney e Pixar, será lançado direto no Disney+ assim como ‘Soul’

Divulgação/Disney/26.03.2021 'Viúva Negra' é uma das estreias mais aguardadas de 2021



A Disney anunciou mudanças nos lançamentos dos filmes que estão entre mais aguardados pelos fãs do estúdio. Com o avanço da pandemia da Covid-19, que tem mantido inúmeros cinemas fechados, a alternativa é seguir os passos de “Raya e o Último Dragão”, que teve um lançamento bem-sucedido ao ser disponibilizado Disney+, por meio do Premier Access, no mesmo dia em que foi lançado nos cinemas. O live-action “Cruella” e o aguardado filme solo da “Viúva Negra” serão lançados dessa mesma forma – sendo importante lembrar que para até acesso aos títulos no Premier Access será necessário pagar um valor adicional ao da assinatura da plataforma de streaming. A história da origem da vilã que persegue os dálmatas estreia dia 28 de maio e a saga da heroína no dia 9 de julho.

Assim como “Soul”, animação da Disney e Pixar que foi indicada ao Oscar, o filme “Luca” terá lançamento direto na plataforma de streaming – sem ser necessário pagar a mais por isso. A nova animação, que conta a história de um menino que descobre ser uma criatura marítima, chega à plataforma de streaming no dia 18 de junho, para celebrar o início das férias escolares. A Disney também alterou as datas de estreias de diversas produções e as novas datas são: “Free Guy – Assumindo o Controle”, 19 de agosto de 2021; “Shang Chi e a Lenda Dos Dez Anéis”, 2 de setembro de 2021, “King’s Man: A Origem”, 23 de dezembro de 2021; “Deep Water”, 13 de janeiro de 2022; e “Morte no Nilo”, 10 de fevereiro de 2022.