Vitão tatua bumbum de Sonza na coxa e cantora comemora: ‘Finalmente dando valor’

Em ‘dia de tatuagem’, Sonza também fez um desenho igual ao da sogra na mão

Reprodução/ Twitter Cantora postou fotos do dia de tatuagens com a sogra e o namorado



Luísa Sonza surpreendeu seus fãs na noite deste sábado, 14. A cantora postou em suas redes sociais que o namorado Vitão tatuou seu bumbum, com uma calcinha fio-dental, na coxa. “Finalmente alguém dando o devido valor a uma obra de arte dessas”, escreveu Sonza. A foto fez sucesso e teve mais de 25 mil curtidas e 1.600 comentários. A cantora ainda revelou que fez uma tatuagem com sua sogra, um desenho de renda na mão. “Minha sogra também fez a tatuagem da mão igual a minha. Enfim a sogrinha perfeita com a nora q ela pediu a Deus”, escreveu no Twitter.

Finalmente alguém dando o devido valor a uma obra de arte dessas pic.twitter.com/qytDSag4U5 — Luísa Sonza 🥵😌 (@luisasonza) February 14, 2021