Luísa Sonza e Vitão assumem romance; Whindersson faz piadas

Cantores confirmaram que estão juntos após rumores nos últimos meses; ex de Luísa, Whindersson encarou com bom humor a situação interagindo nas redes sociais com os fãs

Reprodução/Instagram Luísa e Vitão lançaram o clipe sensual "Flores" no Dia dos Namorados e aumentaram os rumores sobre romance



Luísa Sonza e Vitão assumiram o namoro ao compartilharem diversas fotos em que aparecem coladinhos. O romance entre os cantores já era especulado pelos fãs e o lançamento do clipe sensual “Flores”, em junho, reforçou os rumores. Whindersson Nunes, que se separou de Luísa em abril, fez uma série de piadas no Twitter após a publicação das fotos do mais novo casal de famosos. Sem legendas, Luísa e Vitão compartilharam, cada um em seu perfil no Instagram, imagens em que aparecem em casa e viajando de barco.

No Twitter, a primeira reação de Whindersson foi um meme do personagem Pernalonga. “Será se tem sofrência no álbum do Matuê?”, perguntou sobre outro assunto que estava entre os mais comentados da rede.”O pai tá on desde maio”, emendou. O humorista também resgatou um tweet de dezembro com uma piada para o atual da ex: “Se eu fosse o Vitão, arrumava um amigo que se chamasse Luiz e abria uma marca chamada ‘Luiz & Vitão’ kkkkk. Os fãs de Nunes ainda o incentivaram a comentar “meu casal” nas posts de Luísa, em referência ao que escreveu Vitão numa foto dos ex-casados no ano passado.