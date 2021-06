Luísa Sonza é atacada após morte de filho de Whindersson Nunes e desabafa nas redes sociais

Cantora apagou publicações nas quais aparecia chorando após ser colocada como culpada pela morte de João Miguel nesta segunda-feira, 31

Reprodução/Twitter/luisasonza/07.05.2021 Cantora desabafou nas redes sociais após acusações



Após a morte de João Miguel, filho de Whindersson Nunes e sua esposa Maria Lina, a cantora Luísa Sonza, ex-companheira do comediante, foi alvo de ataques na internet que a culpavam pelo ocorrido. O falecimento de João foi confirmado na manhã desta segunda-feira, 31, dois dias após o nascimento do bebê. Devido aos ataques, a cantora desativou os comentários em suas publicações a apagou as críticas sofridas. Além disso, ela postou um story chorando e desabafando sobre o caso, deletado logo depois. Entretanto, o vídeo viralizou nas redes sociais. “Pelo amor de Deus parem com essa história, ninguém aguenta mais gente, ninguém aguenta mais. Pelo amor de Deus”, pedia a artista. João Miguel nasceu no último sábado, 29, com apenas 22 semanas, ou seja, cinco meses de gestação. Após a confirmação, Whindersson divulgou uma música que compôs para o filho. “Filho, escrevi essa música no hospital, queria que você ouvisse na sua saída, atestando o maior milagre. E você saiu, não para casa, mas para melhor casa, ao lado do melhor”, disse o humorista.