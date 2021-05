Famosos lamentam morte do filho de Whindersson Nunes e Maria Lina

Ana Maria Braga, Wesley Safadão e Otaviano Costa foram alguns dos artistas que se manifestaram

Reprodução/Instagram/whinderssonnunes/31.05.2021 Whindersson Nunes e Maria Lina receberam mensagens de apoio de vários famosos



Whindersson Nunes e Maria Lina estão recebendo mensagens de apoio de diversos famosos depois que foi confirmado nesta segunda-feira, 31, que João Miguel, primeiro filho do casal, morreu. O bebê nasceu prematuro, com apenas 22 semanas, no último sábado, 29, e acabou não resistindo. “Eu me compadeço muito da dor desses pais tão jovens. Que tristeza”, escreveu a apresentadora Ana Maria Braga no Twitter. “Meus sentimentos à família do Whindersson e Maria. Que Deus conforte o coração de vocês. Muita força”, postou o apresentador Otaviano Costa. “Desejo muita força ao Whindersson e a Maria, que infelizmente tiveram essa perda. Só os dois sabem o que estão passando nesse momento e agora eles precisam da nossa oração. Que Deus conforte o coração deles”, comentou o ex-BBB Arcrebiano. “Mano, nem imagino como deve ser esta dor… Whindersson, força para a família, que Deus conforte o coração de vocês”, disse o cantor MC Guimê. “Muita força nesse momento Whindersson e Maria”, desejou o cantor Wesley Safadão. “Eu quero deixar todo meu amor, carinho e compaixão para o Whindersson. E exijo que a sociedade tenha mais cuidado com as palavras, principalmente neste momento”, enfatizou o humorista Maurício Meirelles temendo comentários desrespeitosos nas redes sociais. “Força, Whindersson! Paz no seu coração, amigo. Não deixe de acreditar no amor”, escreveu o ator e roteirista do “Porta dos Fundos” Antonio Tabet. O Vasco da Gama, time do coração do humorista, também se manifestou: “Com tristeza recebemos a notícia do falecimento de João Miguel, filho de Whindersson e Maria, que nasceu recentemente de forma prematura. Desejamos muita força neste momento”. Veja a repercussão:

Meus sentimentos à família do @whindersson e Maria. Que Deus conforte o coração de vocês. Muita força. 🖤 — OTAVIANO (@otaviano) May 31, 2021

Desejo muita força ao @whindersson e a Maria, que infelizmente tiveram essa perda. Só os dois sabem o que estão passando nesse momento e agora eles precisam da nossa oração. Que Deus conforte o coração deles 🙏🏼❤️ — Bil Araújo (Arcrebiano) 🐺 (@bilaraujjo) May 31, 2021

Muita força nesse momento Whindersson e Maria! 🤍 — Wesley Safadão (@WesleySafadao) May 31, 2021

Eu quero deixar todo meu amor , carinho e compaixão pro @whindersson . E exijo que a sociedade tenha mais cuidado com as palavras, principalmente neste momento. — Mauricio Meirelles (@MauMeirelles) May 31, 2021

Força, @whindersson! Paz no seu coração, amigo. Não deixe de acreditar no amor. ❤️ — Antonio Tabet (@antoniotabet) May 31, 2021

Deus conforte o corações do @whindersson e da Esposa dele.

João Miguel agora está com Deus 🙌 — Esquiva Falcao (@esquivafalcao) May 31, 2021

Com tristeza recebemos a notícia do falecimento de João Miguel, filho de @whindersson e Maria, que nasceu recentemente de forma prematura. Desejamos muita força neste momento. — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 31, 2021