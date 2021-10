Luísa Sonza revela que fez suruba após terminar namoro com Vitão

Cantora falou sobre assunto em entrevista com o youtuber Matheus Mazzafera e disse que tem aproveitado a vida de solteira após fim de relacionamento

Em entrevista divulgada nesta sexta-feira, 22, no canal do youtuber Matheus Mazzafera, a cantora Luísa Sonza falou sobre a vida de solteira que aproveita desde o término com o cantor Vitão no fim de agosto. Na conversa, Luiza admite que tem costume de paquerar com várias pessoas em festas e também manda mensagens picantes “o tempo todo”, evitando trocar nudes com os contatinhos. Questionada sobre se já teve relações sexuais com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ela afirmou que sim. “Eu não fiz menage, eu já fiz suruba. Menage eu não fiz, porque ménage é só três pessoas, não é? Eu não fiz com três, eu fiz com várias. Mas as putarias mesmo assim, tipo suruba, fiz agora só, depois que fiquei solteira do meu último relacionamento”, afirmou. Ela também disse que tem “vários contatinhos”, evitando citar nomes e pontuando que “gosta de todos eles”.