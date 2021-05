Tiago Leifert comenta contração do ex-BBB Gil pela Globo: ‘Orgulho’

Além do apresentador, outros globais como Déborah Secco e Fátima Bernardes também deram boas-vindas ao novo colega de emissora

Reprodução/Rede Globo O apresentador Tiago Leifert disse sentir 'orgulho' do ex-BBB Gilberto



O apresentador do “Big Brother Brasil“, Tiago Leifert, reagiu na terça-feira, 11, à contratação do ex-BBB Gilberto pela Rede Globo. Apesar de ter sido eliminado no último paredão da edição de 2021, o economista era um dos participantes favoritos do público, principalmente pelos seus bordões e pela sua espontaneidade. Logo após a sua saída, Gil fez participação em vários programas da emissora, inclusive apresentando uma das atrações destinada ao reality show, o “Rede BBB“, ao lado da também ex-BBB Ana Clara. Na terça-feira, a Rede Globo confirmou o que até então era especulação e anunciou oficialmente a contração de Gil. “Eu estou muito chique, Brasil”, comemorou. “Queria muito contar. Estava me segurando porque sou fofoqueiro, mas essa fofoca eu guardei”, disse Gil em suas redes sociais. O apresentador, que já se mostrou um grande fã de Gilberto, aproveitou a postagem para reagir à notícia. “Orgulho”, exclamou Leifert. Outros globais como Déborah Secco e Fátima Bernardes também deram boas-vindas ao doutorando.