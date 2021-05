Terry Crews confessa que vício em pornografia quase destruiu seu casamento

O ator, famoso por seu papel na série ‘Todo mundo odeia o Chris’, afirmou que o problema é sério e que no seu caso pode ter sido agravado pela fama

Reprodução Twitter Terry Crews Terry Crews e a esposa Recebecca King-Crews produziram um audiolivro em que falam de problemas matrimoniais



Famoso por seu papel na série “Todo mundo odeia o Chris” e no filme “As Branquelas“, o ator Terry Crews confessou que o vício em pornografia quase destruiu seu casamento de 30 anos com Recebecca King-Crews, com quem tem cinco filhos. As declarações foram feitas nesta terça-feira, 11, durante uma entrevista à apresentadora Janine Rubenstein em que o casal divulga o seu novo audiolivro intitulado “Stronger Together”, que aborda esses e outros problemas matrimoniais. “Descobrimos que havia toda uma indústria em torno desse problema, porque a pornografia se tornou a nova droga”, afirmou Rebecca. “Sou grato por nosso relacionamento nunca ter chegado a um ponto sem volta, porque isso é sério”, completou Terry. O astro disse que o sucesso de sua carreira contribuiu para o desenvolvimento desse vício. “O sucesso é o lugar mais quente para se esconder. Tive tantas pessoas me dizendo que eu estava ótimo e não havia problema. E sabe de uma coisa? Hollywood não se importou. Ela ainda não se importa se você perder sua família, isso acontece todos os dias”, acrescentou. A esposa concordou que a fama agravou o problema: “É verdade que o poder e o sucesso amplificam o que já está acontecendo dentro de você e é por isso que eu não pude ajudá-lo”.