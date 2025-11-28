Após ser exposta, Luiza Possi diz que já foi bissexual, mas não é mais

Maria Gadu revelou que as duas já namoraram em comentário no qual criticou a cantora; Possi explica que a mudança não tem relação com religião

Reprodução/Instagram/@luizaPossi 'Me permiti experimentar coisas na minha juventude'



A revelação de Maria Gadú sobre um relacionamento antigo com Luiza Possi, vivido há cerca de 15 anos, tomou conta das redes sociais e segue repercutindo. Depois do relato da cantora, usuários passaram a resgatar uma entrevista recente de Luiza, na qual ela fala sobre sua sexualidade e comenta que não se identifica mais como bissexual.

“Já fui bissexual, não sou mais há muito tempo. Não pela igreja. Me permiti experimentar coisas na minha juventude, durante minha vida, e hoje não sou mais”, declarou Possi, que é casada desde 2017 com o diretor de TV Cris Gomes. O casal é pai de Lucca, de 6 anos, e Matteo, de 4.

Na mesma conversa, Luiza abordou o impacto da fé em suas relações com pessoas LGBTQIA+. Segundo ela, é comum que amigos sintam receio quando alguém decide se aproximar da igreja. “Fico muito triste porque, quando as pessoas entram na igreja, a primeira coisa é que seus amigos LGBT’s ficam tristes. Eles se sentem excluídos, acham que você não vai mais amar eles ou que será contra eles — e não tem isso”, afirmou no podcast “Desculpincomodar”, há cerca de duas semanas.

Apesar de reforçar sua ligação com a religião, a artista destacou que continua próxima do público e dos amigos LGBTQIA+. “Não sou a mesma, mas minha essência é a mesma. Meus amigos LGBT’s e meus fãs LGBT’s podem contar para sempre comigo. Eu nunca não vou estar aqui, porque estou com Jesus. Uma coisa não anula a outra.”