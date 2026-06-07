Brasil x Itália na Liga das Nações Feminina de vôlei: onde assistir ao vivo

Depois de três vitórias consecutivas sobre a Holanda, República Dominicana e Bulgária, a seleção brasileira vai em busca da última vitória da semana na Liga das Nações de Vôlei (VNL). O desafio agora é contra às atuais campeãs do campeonato, a Seleção italiana. O jogo acontece neste domingo (7), às 14h30 (de Brasília), no ginásio Nilson Nelson.

Em seguida, as meninas da seleção feminina seguem para Ancara, na Turquia, onde disputarão a segunda semana da VNL contra a França, Bélgica, China e Alemanha.

Na primeira fase da Liga das Nações, que reúne 18 seleções, as equipes fazem 12 jogos em três sedes diferentes, com quatro partidas em cada. Além de receber os duelos desta primeira semana e de partir para a Turquia, o Brasil terá confrontos em Osaka, no Japão. As oito melhores campanhas vão à fase final, em Macau, região administrativa pertencente à China.

Onde assistir Brasil x República Dominicana

A partida terá transmissão do sportv2 (fechado), com início às 14h30.