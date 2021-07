Deolane Bezerra e mãe de MC Kevin se reaproximam: ‘Perdão é dom de Deus’

Advogada contou que, no encontro que teve com Valquíria Nascimento, elas conversaram e choraram

Valquíria Nascimento e viúva de de MC Kevin fizeram as pazes



A advogada Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, e Valquíria Nascimento, mãe do cantor, tiveram um reencontro na última segunda-feira, 19, e conseguiram se entender. Ambas postaram fotos juntas nas redes sociais e trocaram mensagens de carinho na madrugada desta terça-feira, 20. “Como mulheres e mães, conversamos, choramos e relembramos tudo o que passamos juntas! Ela precisava ter paz e eu também, sei que é isso que vai deixar o nosso amor maior em paz! Siga sua trajetória, dona Val, que Deus lhe abençoe e acalente nossos corações! A perda será irreparável e o perdão é um dom de Deus, e esse dom nós temos”, escreveu Deolane nos stories do Instagram. Já Valquíria postou: “No fim, o amor fala mais alto. Eu te amo, sua chata. Sogra é assim, briga, mas ama para sempre. Te amo muito”. MC Kevin morreu aos 23 anos em maio deste ano após cair do 5º andar de um prédio na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Após a morte acidental do artista, seguidores notaram que Deolane e Valquíria deixaram de se seguir nas redes sociais. Um possível desentendimento entre as duas começou a ser especulado, mas o motivo que as afastou não foi comentado nem pela mãe, nem pela viúva do funkeiro.