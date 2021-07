MC VK se defende das acusações sobre a morte de MC Kevin e Deolane Bezerra reage

‘Não teve brincadeira, não empurrei ele e não tive como ajudar ele’, afirmou o funkeiro nas redes sociais

Reprodução/Instagram/mcvk.oficial/mckevin/14.07.2021 MC VK falou sobre a morte do cantor MC Kevin nas redes sociais



O cantor MC VK voltou a falar sobre a morte do amigo, MC Kevin, que não resistiu após cair do 5º andar de um prédio na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no dia 16 de maio. A advogada Deolane Bezerra, viúva do funkeiro, não aprovava a amizade de Kevin com VK e Valquíria Nascimento, mãe do MC, criticou o cantor por ele não a procurar após o acidente. Durante as investigações, uma das teorias que surgiram é a de que Kevin estava traindo Deolane e VK teria dito na brincadeira que a advogada estava chegando ao quarto em que eles estavam, algo que desesperou Kevin e o fez tentar pular para a varanda de outro apartamento. Nos stories do Instagram, VK mandou um recado para as pessoas que ainda o culpam pela morte do Kevin. “Vários aí na internet que nunca nem ‘encostou’ com nós ou nem ao menos conhecia [a gente] pessoalmente só espera a desgraça, se alimenta de notícia ruim e tem a satisfação de julgar para se sentir aliviado, mas tenho fé que Jesus Cristo misericordioso vai dar uma luz e confortar o coração de quem precisa de conforto diante tanta energia alheia.”

O funkeiro continuou dizendo que quem era próximo de Kevin sabia que a amizade deles era verdadeira e voltou a se defender as acusações que vem sofrendo nas redes sociais. “A única satisfação que tenho que dá é para a família dele e para quem sabia quem era o Kevin de verdade porque quem conhecia ele sabe que nós tínhamos um vínculo forte. Não teve brincadeira, não empurrei ele, não tive como ajudar ele, se tivesse como ajudar eu ia me jogar no lugar dele. Não vi [o que aconteceu], não estou nem aí para o que vocês pensam, vocês não sabem o quanto estou sofrendo”, enfatizou. “Kevin era o único que acreditava em mim, que me deu atenção, que me colocou no caminho certo da vida, vou fazer o que agora? Quem vai me dar atenção agora?”, acrescentou. VK disse ainda que não quer se vitimizar e que errou ao não procurar a família de Kevin logo após a morte do cantor. Por fim, o funkeiro contou que foi para o hospital, depois para a delegacia e ficou sabendo por terceiros que queriam matar ele por causa do acidente com Kevin. Os vídeos gravados pelo funkeiro foram postados em uma página de fofoca no Instagram e Deolane Bezerra deixou um comentário na publicação com vários emojis vomitando.