Mãe de Nego do Borel é indiciada por agressão contra enteada de 8 anos

Pai biológico da menina e atual parceiro de Roseli Viana Gomes também foi indiciado pela polícia do Rio

Reprodução/Instagram/negodoborel/08.06.2021 Roseli Viana Gomes negou na justiça que tenha agredido a enteada de 8 anos



Mãe do cantor Nego do Borel, Roseli Viana Gomes foi indiciada pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) pelos crimes de maus-tratos e lesões corporais contra a enteada de 8 anos. O pai da menina, Alex Gomes, que é o atual parceiro de Roseli, também foi indiciado pelos mesmos motivos. Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou à Jovem Pan que as agressões foram constatadas no último dia 24 de maio e, para isso, foi considerado o lauto do Instituto Médico Legal (IML), o depoimento da vítima e as declarações vistas como contraditórias do pai e da madrasta, que seguem negando as acusações. “O exame apontou que as lesões não poderiam ter sido praticadas pela mãe biológica durante o fim de semana em que ela passou com a filha, pois eram [agressões] anteriores”, informou a polícia. As investigações apontam que a criança disse para sua mãe que foi agredida e castigada pelo pai quando contou a ele que estava sofrendo agressões por parte de Roseli. O Conselho Tutelar também está envolvido no caso e explicou que foi acionado pela mãe biológica da criança no último dia 10 de maio. Segundo a polícia, o que teria motivado as agressões foi o uso de um shampoo.