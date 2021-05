Polícia investiga mãe de Nego do Borel por suspeita de agressão contra criança

Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) está apurando o caso e informou que a investigada foi chamada para prestar depoimento

Reprodução/ Instagram @negodoborel Mãe do cantor deverá depor em breve



Roseli Viana Pereira, mãe do cantor Nego do Borel, está sendo investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por supostas agressões contra uma criança de 8 anos. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela corporação, que informou que a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) está responsável por conduzir a investigação do caso. Em nota, a Polícia informou que a vítima já foi ouvida e encaminhada para exame de corpo de delito e que Roseli foi chamada para prestar depoimento. “Diligências estão sendo realizadas para esclarecer todos os fatos”, conclui o comunicado enviado à imprensa. Até o momento, o cantor não se manifestou sobre o caso em suas redes sociais.