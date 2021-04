Nego do Borel é intimado e vai prestar depoimento após ser denunciado por agressões

Acusações das ex-namoradas Duda Reis e Swellen Sauer vão de soco na costela a ameaça com faca

Reprodução/Instagram/negodoborel/19.04.2021 Nego do Borel foi intimado e vai prestar depoimento no Rio de Janeiro



O cantor Nego do Borel, denunciado por duas ex-namoradas de agressão, foi intimado e deverá prestar depoimento nos próximos dias. A informação foi divulgada pelo jornal Extra e confirmada pela Jovem Pan nesta segunda-feira, 19. “De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, o cantor será ouvido na delegacia em data oportuna para as investigações”, informou a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro em nota. A intimação só aconteceu agora porque o artista, após as polêmicas, fez uma longa viagem a Dubai, nos Emirados Árabes. Segundo o jornal Extra, Nego do Borel está sendo acusado pela atriz Duda Reis de estupro de vulnerável, injúria, lesão corporal e de ameaça com faca. Swellen Sauer, outra ex-namorada do cantor, também o acusa de agressão e, em um texto postado nas redes sociais na semana passada, ela relatou que chegou a levar um soco na costela e também falou sobre a violência psicológica que sofria no relacionamento. O caso ganhou repercussão nacional quando Nego do Borel e Duda Reis terminaram e a atriz decidiu expor nas redes sociais que vivia um relacionamento tóxico com o artista. Ele chegou a assumir as traições, mas negou as outras acusações.