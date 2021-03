Mãe de Yudi Tamashiro vence a Covid-19, mas estado do pai é grave: ‘A luta ainda não acabou’

Apresentador agradeceu a equipe do hospital e pediu orações para Nelson Kiyomitsu, que está na UTI

Reprodução/Instagram/yuditamashiro/29.03.2021 Yudi Tamashiro fez um discurso na saída do hospital quando sua mãe recebeu alta



Tânia, mãe do apresentador Yudi Tamashiro, conseguiu se recuperar da Covid-19 e recebeu alta no último domingo, 28. Emocionado, o ex-contratado do SBT abraçou a mãe, que saiu em uma cadeira de rodas com uma plaquinha dizendo que venceu a doença, e agradeceu os profissionais do hospital: “Muito obrigado mesmo. A gente sabe o quanto é difícil não só para os familiares, mas também para aqueles que estão na linha de frente, enfermeiros, médicos, diretores, faxineiros, todo mundo que está vivendo isso. Realmente, é uma doideira o que vem acontecendo no Brasil e no mundo, mas eu vejo a fé, a luta, a entrega desses profissionais”. O ex-apresentador do “Bom Dia & Cia” também usou as redes sociais para dizer que continua em oração pelo pai, que está na UTI também com Covid-19 e já sofreu um infarto devido à doença. “A luta ainda não acabou. Orem pela vida do meu pai, Nelson Kiyomitsu Tamashiro, que está em estado grave, mas eu creio que Deus fará um milagre e o nome dele será glorificado”, escreveu o artista. A irmã de Yudi também foi infectada e ele acabou sendo o único da família que não testou positivo para a doença.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yudi Tamashiro (@yuditamashiro)